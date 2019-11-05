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أخبار العالم

المبعوث الأممي عن اتفاق الرياض: خطوة مهمة على طريق التسوية السلمية

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:33 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بتوقبع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال جريفيث إن اتفاق الرياض خطوة مهمة للتوصل لتسوية سلمية في اليمن.

وانطلقت مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض.

وتجرى المراسم بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن اتفاق الرياض هو يوم تاريخي بكل معنى الكلمة.

فيما قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الاتفاق مع الشرعية سيكبح ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
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