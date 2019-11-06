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انخفاض الأسعار بالأسواق 50%.. الزراعيين: المزارع والمواطن يعانيان بسبب التجار.. الفلاحين: إجراءات في سبيل تقليل الأسعار.. الاتحاد: الانخفاض يخضع لقانون العرض والطلب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 08:30 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شيماء مجدي
  • الزراعيين تناشد تشديد الرقابة على الأسواق لتخفيف معاناة المواطن والفلاح
  • الفلاحين: عدة إجراءات لخفض أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم الحمراء
  • اتحاد الفلاحين: انخفاض اسعار اللحوم 50%

تشهد الأسواق خلال الفترة الراهنة انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن، مما يصب في مصلحة المواطن، وفي هذا الصدد نستطلع هذا التقرير لرصد عدة آراء حول أسباب ونتائج هذا الانخفاض.

في البداية، يقول فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن وزارة الزراعة تخطو خطوات واسعة فى سبيل زيادة المعروض بالأسواق سواء من الخضراوات والفواكه أو اللحوم الحمراء والدواجن، وذلك من أجل تخفيض أسعارها بالأسواق.

وأوضح فريد واصل، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه بالفعل انخفضت أسعار اللحوم بالأسواق والتى لا مثيل لها، إلا أن مازالت الخضراوات والفواكه مرتفعة الأسعار على الرغم من انخفاض أسعار زراعتها.

وكشف نقيب المنتجين الزراعيين عن السبب الحقيقى وراء عدم انخفاض أسعار المنتجات الزراعية حتى الآن وهى تحكم التجار فى أسعارها وليس المزارع وكذلك الوسطاء ما بين التاجر والفلاح.

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق من أجل تحقيق انخفاض الأسعار بالفعل، وعدم ترك الزمام للتجار لتتحكم بها لذا مازال يعانى كل من التاجر والفلاح حتى الآن.

كما قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك العديد من المجهودات التى تبذلها وزارة الزراعة فى سبيل خفض أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم الحمراء، ليكون ذلك فى مصلحة المواطنين.

وكشف حسين أبو صدام، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، عن أهم تلك المجهودات وهى: "انتقاء سلالات جيدة من الثروة الحيوانية والداجنة من الخارج وبالتالى يزداد الإنتاج".

وأضاف نقيب الفلاحين أن إنتاج الوزارة لأصناف من التقاوى الممتازة التى تساعد فى مضاعفة الإنتاج من الخضراوات والفواكه يزيد من المعروض، وبالتالى تقل أسعاره بالأسواق.

وأشار إلى أن الوزارة تخطو خطوات واسعة فى مجال وقاية المواشى من الأمراض التى تصيبهم فيزيد إنتاج اللحوم وتقل أسعاره وبالتالى يتحقق انخفاض الأسعار.

ولفت إلى أنه وبالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الشكاوى من الفلاحين ومربي الدواجن والماشية بعدم تحقيق الربح المرجو بسبب انخفاض الأسعار بالأسواق، مما لا يغطي التكلفة لذا نناشد المسؤولين بالتوازن فى الأسعار من أجل تحقيق مصلحة كلا الطرفين.

بينما أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن جميع الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن بالأسواق انخفضت بشكل كبير عن مثيلاتها فى مثل تلك الأيام من العام الماضى، حيثُ انخفضت البطاطس بنسبة 50% عن مثيلاتها من العام الماضى.

وقال محمد فرج، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن انخفاض الأسعار أو ارتفاعها يخضع لقانون العرض والطلب ولا يمكن تثبيتها بالأسواق كما يعتقد البعض.

وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين أن أسعار المواشى انخفضت بنسبة كبيرة عن العام الماضى، مما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق، ولولا وجود بعض التجار لانخفضت الأسعار أكثر.

وأشار إلى أنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها عن الطبيعي ومع الحساسية الشديدة للرأي العام من ارتفاع أسعار أي سلعة غذائية، إلا أن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ على إعطاء المنتجين الزراعيين هامش ربح يشجعهم على الاستمرار في الإنتاج وعلى التوسع في مشاريعهم الزراعية.
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