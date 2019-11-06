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المرتبة الـ 28 عالميا.. مصر تقفز 90 مركزًا فى الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:47 م
الطرق
الطرق
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البهي عمرو
قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن مصر قفزت 90 مركزًا فى الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق خلال الـ5 سنوات الأخيرة، مؤكدًا ان مصر فى المرتبة الـ 28 عالميا فى جودة الطرق.

وأضاف أستاذ النقل و الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، "صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الدولة فى الماضي كانت تتعامل مع المشكلات بمسكنات، ولكن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل بشكل مختلف لحل هذه المشكلات نهائيًا.

وأشار أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إلى أن الدولة اتجهت فى لعمل مشروعات قومية، وتم عمل شبكة طرة وتم تطوير البنية التحتية.

وأوضح أن الغوص فى المحلية هو السبيل الأفضل للوصول للعالمية، أن التعداد الداخلى لمصر وصل 104 مليون نسمة وهذا يتسبب فى ضغط كبير على الطرق.

وكشف أن المشروع القومي للطرق هدفه حل المشاكل المترتبة على التكدس السكاني والزيادة السكانية الكبيرة.
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