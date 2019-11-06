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اقتصاد

وزير الاتصالات: 16% معدل نمو القطاع خلال الفترة السابقة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 07:34 م
الدكتور عمرو طلعت،
الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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محمد يحيي
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي لدعم ريادة الأعمال، يؤكد للعالم ضرورة دعم العمل الابتكاري بين الجانبين واهتمام مصر بالتعاون في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وهو ما يتطلب ضرورة وجود تعاون مع الشركات العالمية ونظيرتها الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال إطلاق مسابقة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة بدعم من 15 شركة فرنسية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري وسيتفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة.

وذكر وزير الاتصالات أنه ينبغي قيام الشركات الفرنسية العملاقة والعاملة في مصر بالعمل على دعم الشركات الصغيرة والناشئة من أجل النجاح الحقيقي داخل مصر، موضحا أن تعاون البنك المركزي المصري ووزارته يؤكد إدراك القطاع المصرفي بأهمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأهمية العمل القادم للتحول للخدمات البنكية الرقمية.

وأوضح " طلعت" أن حرص البنك المركزي على المشاركة في هذا الحدث، يعكس رغبة حقيقية في تبني استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير أعماله و دعم العمل الخلاق والابتكاري في مصر.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نما في الربع المالي الأول من السنة المالية الجارية بنسبة 16% في ظل العمل الجاد لدعم القطاع، ونسعى لوصول مساهمة القطاع إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الماضي.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك نمو حقيقي بدون وجود علاقة شراكة بين الشركات العالمية الكبرى ورجال الأعمال و الحكومة، لدعم ريادة الأعمال للتعرف على القدرات البشرية الواعدة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، باعتبار أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقق ربحا وواعدة.
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