باحثة: استقالة بوريس جونسون إجراء شكلي تمهيداً للانتخابات.. فيديو

قالت الباحثة والكاتبة الصحفية عزة الزفتاوي، إن استقالة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، اليوم بعد مقابلة ملكة بريطانيا جاء في خطوة إجرائية ضرورية للتمهيد لإجراء الإنتخابات وإطلاق الدعايا الإنتخابية للأحزاب.





وأضافت عزة الزفتاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" كان على جونسون أن يفعل ذلك كي يتمكن من إطلاق الإعلان الرسمي للحملات الانتخابية وأبتداء من اليوم وعلى مدى 5 اسابيع بدات الأحزاب المشاركة في الانتخابات إطلاق الدعاية الإنتخابية.



