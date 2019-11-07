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رياضة

أول صورة لـ الكرة الرسمية للدوري المصري الممتاز ..صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:04 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ياسمين تيسير
اقتربت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من التعاقد مع إحدى الشركات من أجل توريد كرة رسمية للدوري المصري الممتاز.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للكرة الرسمية للدوري المصري في الفترة المقبلة، واقتربت المفاوضات من الانتهاء والحسم وسيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل التعاقد حيث من المقرر أن تكون جميع مباريات الدوري الممتاز بتلك الكرة. 

يذكر أن الدوري المصري متوقف الفترة الحالية لحين انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت سن 23 عاما التي ستنطلق يوم 8 نوفمبر المقبل.
أول صورة لـ الكرة الرسمية للدوري المصري الممتاز ..صور
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