أول صورة لـ الكرة الرسمية للدوري المصري الممتاز ..صور

اقتربت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني من التعاقد مع إحدى الشركات من أجل توريد كرة رسمية للدوري المصري الممتاز.





وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للكرة الرسمية للدوري المصري في الفترة المقبلة، واقتربت المفاوضات من الانتهاء والحسم وسيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل التعاقد حيث من المقرر أن تكون جميع مباريات الدوري الممتاز بتلك الكرة.



