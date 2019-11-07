فيديوجراف| وداعا هيثم أحمد زكي| التفاصيل الكاملة لرحيل الفنان الشاب

وفاة هيثم أحمد زكي، كانت مفاجأة صادمة استيقظ المصريون عليها، خاصة وأن هيثم أحمد زكي شاب لم يعان من أي مشاكل صحية يعرفها الجمهور.



هيثم أحمد زكي كان يقيم في منزل أسرته بأحد الكمبوندات في مدينة الشيخ زايد، وهو نفس المكان الذي عاش فيه والده الفنان الراحل أحمد زكي قبل وفاته.



تفاصيل وفاة هيثم أحمد زكي، كانت صادمة، خاصة وأن خطيبته هي من أبلغت الشرطة بعد فشلها في الوصول إليه وعدم رده على اتصالاتها.



من خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل وفاة هيثم أحمد زكي، وما كشفته تحريات الشرطة بعد العثور على جثمان هيثم أحمد زكي في الحمام.