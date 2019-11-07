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اشرف زكي: هذا هو سبب وفاة هيثم أحمد زكى.. شاهد

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:22 م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، مؤكدا "كانت طبيعية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية"، وأنه يؤيد الرواية المتعلقة بأن المغص والتقلصات التي أصابت الراحل كانت نتيجة تناول العقاقير ومقويات العضلات.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر قناة "العربية"، أن الفنان الراحل أصيب بالإعياء والإرهاق بسبب التمارين وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه خلال فترة تواجده في الجيم.

ونوه نقيب المهن التمثيلية إلى أن الشباب في سن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي اعتادوا تناول العقاقير والمقويات المرتبطة بالرياضة وخاصة بالجيم، مؤكدا أن هناك العديد من الأشخاص أصيبوا بهبوط في الدورة الدموية بسبب مقويات العضلات.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي شخص من عائلة الفنان هيثم أحمد زكي وقت استلام الجثمان، موضحًا أن شقيقه من والدته لم يتمكن من التواجد لاستلام الجثمان بسبب تواجده في العاصمة البريطانية لندن مع والده رجل الاعمال عز بركات.
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