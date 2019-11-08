مانشستر يونايتد يتأهل إلى الدور المقبل من الدوري الأوروبي بثلاثية في شباك بلجراد

تمكن مانشستر يونايتد الإنجليزي من تحقيق الفوز على بارتيزان بلجراد الصربي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المجموعة الأخيرة مرحلة المجموعات الدوري الأوروبي.



ونجح مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز بالتأهل رسميًا إلى الدور 32 الإقصائي الأول عن المجموعة الثانية عشر التي تضم بجواره كلًا من ألكمار الهولندي، أستانا الكازاخستاني وبارتيزان بلجراد الصربي.



وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما بهدفين رائعين عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 22 وأنتوني مارسيال في الدقيقة 33.



وفي الشوط الثاني واصل مانشستر يونايتد اللعب بنفس أسلوب، بهدف تأمين الفوز وعدم أعطاء فرصة للضيف الصربي بالعودة للقاء من جديد.



وسجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة 49 بصناعة مميزة من آشلي يونج، لينجح مانشستر يونايتد بالفوز بثلاثية وتحقيق نقاط المباراة.



وفي نفس المجموعة اكتسح فريق ألكمار الهولندي نظيره أستانا الكزاخستاني بخماسية نظيفة على ملعب الأخير، ليقترب الفريق الهولندي من الدور القادم.



وبهذه النتائج ضمن مانشستر يونايتد رسميًا الصعود للدور الاقصائي القادم من الدوري الأوروبي وصوله لصدارة المجموعة بعد 4 جولات برصيد 10 نقاط.