AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر يونايتد يتأهل إلى الدور المقبل من الدوري الأوروبي بثلاثية في شباك بلجراد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:33 ص
صدى البلد
AdvertisementS
أحمد هاني
تمكن مانشستر يونايتد الإنجليزي من تحقيق الفوز على بارتيزان بلجراد الصربي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المجموعة الأخيرة مرحلة المجموعات الدوري الأوروبي.

ونجح مانشستر يونايتد بعد هذا الفوز بالتأهل رسميًا إلى الدور 32 الإقصائي الأول عن المجموعة الثانية عشر التي تضم بجواره كلًا من ألكمار الهولندي، أستانا الكازاخستاني وبارتيزان بلجراد الصربي.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما بهدفين رائعين عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 22 وأنتوني مارسيال في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني واصل مانشستر يونايتد اللعب بنفس أسلوب، بهدف تأمين الفوز وعدم أعطاء فرصة للضيف الصربي بالعودة للقاء من جديد.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة 49 بصناعة مميزة من آشلي يونج، لينجح مانشستر يونايتد بالفوز بثلاثية وتحقيق نقاط المباراة.

وفي نفس المجموعة اكتسح فريق ألكمار الهولندي نظيره أستانا الكزاخستاني بخماسية نظيفة على ملعب الأخير، ليقترب الفريق الهولندي من الدور القادم.

وبهذه النتائج ضمن مانشستر يونايتد رسميًا الصعود للدور الاقصائي القادم من الدوري الأوروبي وصوله لصدارة المجموعة بعد 4 جولات برصيد 10 نقاط.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

للحوامل.. أكلة شتوية تنقذك من ارتفاع ضغط الدم

صلاح محسن مفتاح هجوم المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الإفريقية.. فيديو

له أخ غير شقيق.. حكم الشرع في من يرث هيثم أحمد زكي

شريف الدسوقي يوضح لماذا كان يبيت عبد الفتاح القصري في المسرح

هنا الزاهد بعد وفاة هيثم زكي: لو بتحب حد قوله.. الحياة مبتستناش

هل يبدأ الدولار رحلة الصعود بعد هبوطه أمام الجنيه؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبإطلالة بسيطة .. نجمة مسرح مصر تستعرض جمالها خلال الحمل

عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه.. صور

بالصدفة.. العثور على عملات ذهبية عمرها 500 عام.. فكم تبلغ قيمتها؟!