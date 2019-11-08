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مرأة

لو عمرك بعد الـ60.. اكتشف فوائد ممارسة الرياضة ساعة أسبوعيا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:34 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ويمارسون الرياضة لمدة ساعة تقريبًا يواجهون مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فإن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع ، تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 11 في المائة مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوا الرياضة.

وكشفت نتائج الدراسة أنه بعد عمر الستين، يجب أن يمارس المسنين رياضة المشي أو الجري لمدة ساعة أسبوعيًا، حتى بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة والحالات المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري من النوع الثاني .
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