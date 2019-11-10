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أخبار العالم

قبل انتخابات بريطانيا.. استطلاع يظهر تقدم حزب بوريس جونسون على المعارضة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:49 م
استطلاع يظهر تقدم
استطلاع يظهر تقدم حزب بوريس جونسون على المعارضة
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وكالات
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة أوبينيوم لحساب صحيفة الأوبزرفر أن حزب العمال المعارض في بريطانيا ضيق الفارق مع حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأربع نقاط مئوية.

وطبقا للاستطلاع حصل حزب المحافظين على 41 في المئة بتراجع واحد في المئة في الاستطلاع السابق الذي أجري قبل أسبوع وفي المقابل كسب حزب العمال ثلاث نقاط مئوية ليحصل على 29 في المئة.

وتراجعت نسبة التأييد لحزب الديموقراطيين الأحرار، الذي يحتل المركز الثالث، إلى 15 في المئة.

وأُجري الاستطلاع، الذي شمل 2001 من البالغين البريطانيين، بين يومي 6 و 8 نوفمبر قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر.

وقد طغت مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل.

وقال محللون عبر صحيفة "دَيلي تليجراف" "إنه يتعين على رئيس الوزراء البريطاني السعي لتركيز الحملة الانتخابية لـ "المحافظين" على نشر رؤية أكثر تفاؤلًا بين الناخبين المنهكين من «دوامة البريكست»، وليس التباري مع المعارضة العمالية، في تبني خطط من شأنها زيادة الإنفاق الحكومي".

واتهم كوربن جونسون بالسعي إلى "استغلال" بريكست لنسف حقوق العمال وفتح قطاع الصحة العام في بريطانيا أمام القطاع الخاص في إطار اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة.

وقال "يرى كثيرون في حزب المحافظين أن النقطة الأساسية في موضوع بريكست كانت على الدوام التراجع عن المنافع التي حصلت عليها الطبقة العاملة خلال أجيال بجهود حثيثة وصعبة".
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