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فن

بلاش شتيمة فى أمى.. أسما شريف منير ترد على منتقديها بسبب الهجوم على الشعراوي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:38 م
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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نبيل العدوى
حرصت المذيعة أسما شريف منير على نشر رسالة قصيرة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجهت فيها رسالة لكل من انتقدها عقب تصريحها عن الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقالت أسما شريف منير: "لكل شخص شتمني ولسه بيشتم وخاض في شرفي، الله يسامحك، بس أرجو بلاش شتيمة في أمي، لأنها متوفية، شكرًا".

يذكر أن انتقادات كبيرة وجهت للمذيعة أسما شريف منير قبل أن تعتذر وتتراجع عن تصريحاتها، وتخلق حالة من الجدل عبر وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعى.
بلاش شتيمة فى أمى.. أسما شريف منير ترد على منتقديها بسبب الهجوم على الشعراوي
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