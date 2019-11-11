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فن

بـ بدلة كلاسيك.. عباس أبوالحسن يتألق في أحدث ظهور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:33 ص
عباس ابو الحسن
عباس ابو الحسن
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محمد بدران
نشر الفنان عباس أبو الحسن، صورًا جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عباس أبو الحسن وهو يرتدي بدلة كلاسيك باللون الاسود، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات. 

وكان عباس ابو الحسن برع ونال إعجاب الجميع في فيلم مافيا، ولم يحظَ بشهرة واسعة مثل باقي جيله.

وشارك عباس ابو الحسن مؤخرا في بطولة فيلم الكنز 2 مع محمد رمضان وهند صبري وروبي وأمينة خليل ومحمد سعد وأحمد رزق من تأليف عبد الرحيم كمال واخراج شريف عرفة.


بـ بدلة كلاسيك.. عباس أبوالحسن يتألق في أحدث ظهور
بـ بدلة كلاسيك.. عباس أبوالحسن يتألق في أحدث ظهور
بـ بدلة كلاسيك.. عباس أبوالحسن يتألق في أحدث ظهور
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