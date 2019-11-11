في أحدث ظهور.. جيجي حديد تداعب حصانها

نشرت عارضة الأزياء العالمية جيب حديد صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث أحدها.



وتألقت جيجي حديد بإطلالة شتوية ترتدي معطف ثقيل و زوج من قفازات الأيدي وحذاء رياضي.



وظهرت جيجي وهي تداعب حصانها وتجلس أمامه تلتقط الصور معه.



يذكر أن جيجي حديد وصل عدد متابعيها على حسابها على انستجرام لـ 50 مليون متابع.



