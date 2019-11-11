AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في أحدث ظهور.. جيجي حديد تداعب حصانها

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:52 ص
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
نشرت عارضة الأزياء العالمية جيب حديد صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث أحدها.

وتألقت جيجي حديد بإطلالة شتوية ترتدي معطف ثقيل و زوج من قفازات الأيدي وحذاء رياضي.

وظهرت جيجي وهي تداعب حصانها وتجلس أمامه تلتقط الصور معه.

يذكر أن جيجي حديد وصل عدد متابعيها على حسابها على انستجرام لـ 50 مليون متابع.

في أحدث ظهور.. جيجي حديد تداعب حصانها
في أحدث ظهور.. جيجي حديد تداعب حصانها
في أحدث ظهور.. جيجي حديد تداعب حصانها
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تبرز جمالها

بالطو كافية.. إنجي المقدم تتألق بإطلالة شتوية

بإطلالة أنيقة وجذابة..زوجة مصطفى فهمى تنشر أحدث صور لها عبر إنستجرام

إطلالة محتشمة.. أسيل عمران تتألق في أحدث ظهور

بـ سلسلة ظهر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفستان ابنتها الصغيرة

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. بث الحادث لايف على الفيس بوك.. مصرع مدمن إستروكس.. ربة منزل تنهي حياتها

نقيب بدرجة إنسان .. أشرف زكي سرق قلوب النجوم بعد رحيل هيثم أحمد زكي

تقبلوني بيه ولا اسيب الفن .. رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق ويسأل جمهوره؟

اعتبرني من أهلك واوعى تفكر تتهزم.. زينة تدعم رامي جمال بعد إصابته بـ البهاق

محمد صلاح الأفضل.. تقييم لاعبي ليفربول بعد اكتساح مانشستر سيتي بثلاثية

أزمة في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي .. الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء وجوارديولا ينفجر غضبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناسب للشغل و الجامعة.. تعلمي مكياج هنا الزاهد في 5 خطوات

بعد جلسته مع أحمد مرتضى .. علي غزال قد يكون البديل الاستراتيجي لطارق حامد| شاهد

في يومها العالمي.. 3 فوائد لا تتخيلها لـ العزوبية على صحتك