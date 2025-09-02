كريم حسن شحاتة: مدرب إيطالي مرشح لتدريب الأهلي

أكد الإعلامي كريم حسن شحاته, أن هناك احد الوكلاء رشح الإيطالي والتر ماتزاري لتدريب النادي الأهلي



وأضاف كريم حسن شحاته في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة ، أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي تدرس حاليا أكثر من سيرة ذاتية للاستقرار على من يتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو



كريم حسن شحاته: لابد من مساندة الجماهير لمنتخب مصر للوصول للمونديال

ومن ناحية أخرى أكد الإعلامي كريم حسن شحاته ،أنه لابد من دعم ومساندة الجميع لمنتخب مصر في المباراتين المقبلتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

وواصل كريم حسن شحاته، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب لديه طموح كبير في الوصول بمنتخب مصر لكأس العالم وفرصة المنتخب كبيرة

وتحدث كريم حسن شحاته عن اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب وقال: اختيارات منطقية وفقا لمستويات اللاعبين في الدوري