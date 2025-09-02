بجسم ممشوق.. ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بفستان أصفر على البحر

أطلت الإعلامية المصرية ياسمين عز بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار على شاطئ البحر، حيث اختارت فستاناً باللون الأبيض الطويل بتصميم كورسيه ضيق أبرز رشاقتها وأناقتها.

الفستان جاء بقصة كلاسيكية بسيطة تجمع بين العصرية والرقي، فيما اعتمدت ياسمين تسريحة شعر منسدل أضافت لمسة رومانسية على مظهرها.

ونسقت الإعلامية إطلالتها مع إكسسوارات ناعمة وسلسلة رقيقة أضفت بريقاً خاصاً، كما ظهرت في الصور وهي تتمايل أمام خلفية البحر الزرقاء والسماء الملونة بلقطات غروب جذابة، مما جعل الصور أقرب إلى لوحة فنية متكاملة.

وقد انهالت التعليقات من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على اختيارها الموفق للفستان، معتبرين أنها جمعت بين الأناقة والأنوثة في أجواء صيفية رومانسية مميزة.

وتُعرف ياسمين عز بجرأتها في اختيار إطلالاتها الإعلامية، بينما تحرص أيضاً على تقديم صور شخصية أكثر نعومة ورقياً على حساباتها الرسمية.