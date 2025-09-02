قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيم جونج أون يصل الصين على متن قطاره الخاص لحضور عرض النصر
إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه
بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية
الأمم المتحدة: 12 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى المئات
7 بشائر ستغير حياتك عن صلاة الفجر.. لا يعرفها كثيرون
ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى الصفر
حضانة الأطفال بين القانون والواقع.. متى تنتهي؟ ومتى تُسحب من الأم؟
غير صحيحة وخانه التعبير.. باسم مرسي يهاجم شيكابالا بسبب تصريحات الشيشة
63.8 %للاداب 60.3 % للحقوق 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حشود عسكرية في طرابلس تنذر بمواجهة بين الدبيبة وفصائل مسلحة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025
بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
بجسم ممشوق.. ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بفستان أصفر على البحر

ريهام قدري

أطلت الإعلامية المصرية ياسمين عز بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار على شاطئ البحر، حيث اختارت فستاناً باللون الأبيض الطويل بتصميم كورسيه ضيق أبرز رشاقتها وأناقتها. 

الفستان جاء بقصة كلاسيكية بسيطة تجمع بين العصرية والرقي، فيما اعتمدت ياسمين تسريحة شعر منسدل أضافت لمسة رومانسية على مظهرها.

ونسقت الإعلامية إطلالتها مع إكسسوارات ناعمة وسلسلة رقيقة أضفت بريقاً خاصاً، كما ظهرت في الصور وهي تتمايل أمام خلفية البحر الزرقاء والسماء الملونة بلقطات غروب جذابة، مما جعل الصور أقرب إلى لوحة فنية متكاملة.

وقد انهالت التعليقات من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على اختيارها الموفق للفستان، معتبرين أنها جمعت بين الأناقة والأنوثة في أجواء صيفية رومانسية مميزة.

وتُعرف ياسمين عز بجرأتها في اختيار إطلالاتها الإعلامية، بينما تحرص أيضاً على تقديم صور شخصية أكثر نعومة ورقياً على حساباتها الرسمية.

ياسمين عز إطلالة ياسمين عز ملابس ياسمين عز

بجسم ممشوق.. ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بفستان أصفر على البحر

