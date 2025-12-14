رئيس الوزراء الأسترالي: حادث إطلاق النار في شاطئ بوندي "مروع"

وصف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، حادث إطلاق النار الذي وقع على شاطئ بوندي في مدينة سيدني بأنه "مروع"، مشيرًا إلى أنه تلقى إحاطات حول الواقعة من مفوض الشرطة الفيدرالية ورئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز.

أدان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الهجوم على التجمع اليهودي قرب سيدني، مؤكدًا التضامن مع المجتمع اليهودي في أستراليا.

الاستجابة الأمنية وعمليات الاعتقال

فور وقوع الحادث، أعلنت السلطات الأسترالية عن عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة سيدني، فيما أعلنت الشرطة لاحقًا عن اعتقال شخصين على صلة بالحادث.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان إن قواتها تتعامل مع عملية أمنية جارية في محيط الشاطئ، وناشدت الجمهور تجنب المنطقة لضمان سلامتهم ولإفساح المجال أمام الفرق المختصة للتعامل مع الحادث المستمر.

تفاصيل الحادث ومكان الواقعة

وفقًا للإذاعة الأسترالية، تم العثور على بندقية صيد ملقاة على الأرض في محيط الشاطئ، ما دفع السلطات إلى حث المواطنين على الابتعاد عن المكان.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن حوالي 2000 شخص كانوا متواجدين في موقع احتفالات عيد الحانوكا اليهودي في مدينة سيدني عندما وقع إطلاق النار.

تواصل الشرطة الأسترالية التحقيق في الحادث، وسط تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان حماية المواطنين والحيلولة دون وقوع أي تهديدات إضافية.