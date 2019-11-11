AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تايجر بدون بطانة.. مايا دياب تثير الجدل بـ إطلالة جريئة على انستجرام

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:18 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها بإطلالة مثيرة وجريئة.

وظهرت مايا دياب بفستان تايجر باللون الذهبي منقط بالأسود، مكشوف من الظهر وبدون بطانة، ومكشوف الأكتاف وذو فتحة من الساق كشفت عن ساقها بالكامل، ونسقت معه حذاء بكعب العالى باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على ترك شعرها المموج، ووضع المكياج بالألوان الترابية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفورمال والألوان.. هنا الزاهد تتألق فى أحدث إطلالة لها

بالذهبي اللافت.. نوال الزغبي تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

بإطلالة أنيقة وجذابة..زوجة مصطفى فهمى تنشر أحدث صور لها عبر إنستجرام

بـ حزام يكشف عن صغر خصرها.. أحلام بـ إطلالة أنيقة بعد خسارة وزنها

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير

بـ سلسلة ظهر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بفستان ابنتها الصغيرة

ترشيحاتنا

نكتة سخيفة تتسبب في إلقاء القبض على شاب

أول تعليق من مرتضى منصور على وفاة علاء علي نجم الزمالك الشاب

وجبات طعام .. تعرف على اخر صدقة جارية قدمت على روح هيثم أحمد زكي

لم يأت من فراغ.. لماذا أصبح محمد صلاح "بعبع" جوارديولا في الدوري الإنجليزي

بـ 35 ألف جنيه.. سعر سالوبيت أحلام فى جلسة تصوير

"بمم" قرية حزينة بالمنوفية.. فقدت 5 من أبنائها في بالوعة صرف صحي .. والمحافظة تخلي مسئوليتها .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الزوجين الأكبر سنًا في العالم وفقًا لموسوعة جينيس.. صور

تايجر بدون بطانة.. مايا دياب تثير الجدل بـ إطلالة جريئة على انستجرام

وفاة علاء على نجم الزمالك بـ المرض الخبيث.. أعراض وأسباب سرطان المخ.. تعرف عليها