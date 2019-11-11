تايجر بدون بطانة.. مايا دياب تثير الجدل بـ إطلالة جريئة على انستجرام

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها بإطلالة مثيرة وجريئة.



وظهرت مايا دياب بفستان تايجر باللون الذهبي منقط بالأسود، مكشوف من الظهر وبدون بطانة، ومكشوف الأكتاف وذو فتحة من الساق كشفت عن ساقها بالكامل، ونسقت معه حذاء بكعب العالى باللون الأسود.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على ترك شعرها المموج، ووضع المكياج بالألوان الترابية.

