بكامل أناقتها.. كارمن سليمان تلتقط سيلفي قبل حفل الموسيقى العربية

شاركت الفنانة كارمن سليمان، متابعيها عبر "إنستجرام" بصورة جديدة لها، وهى تلتقط سيلفي.





وأطلت كارمن سليمان، بفستان ذات اللون البنفسج، بكتف وكتف، وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها مع رفع خصلات بسيطة لتعطيها مظهر ناعم.





واعتمدت كارمن سليمان، على المكياج باللون الأسود للعيون، مع أحمر شفاه باللون البيج الغامق الذى يتناسب مع لون الفستان.





وعقلت كارمن سليمان، على الصورة: سيلفي قبل حفل الموسيقي العربي.



