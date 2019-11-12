AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بكامل أناقتها.. كارمن سليمان تلتقط سيلفي قبل حفل الموسيقى العربية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:21 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
شاركت الفنانة كارمن سليمان، متابعيها عبر "إنستجرام" بصورة جديدة لها، وهى تلتقط سيلفي. 

وأطلت كارمن سليمان، بفستان ذات اللون البنفسج، بكتف وكتف، وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها مع رفع خصلات بسيطة لتعطيها مظهر ناعم.

واعتمدت كارمن سليمان، على المكياج باللون الأسود للعيون، مع أحمر شفاه باللون البيج الغامق الذى يتناسب مع لون الفستان.

وعقلت كارمن سليمان، على الصورة: سيلفي قبل حفل الموسيقي العربي.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربا ومطربة وعازفا و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وتم تكريم 12 شخصية من خلاله، فيما تشارك 7 دول عربية في الفعاليات التي تحتضنها 6 مسارح بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
كارمن سليمان كارمن سليمان
AdvertisementS

ترشيحاتنا

خادمة بنجلاديشية تروي معاناتها في دولة عربية

لماذا أوصى رسول الله بغلق الأبواب والنوافذ في الليل وخاصة عند النوم؟

تعرضت له فرقة مسرحية.. اللقطات الأولى لـ حادث طعن الملز في السعودية.. فيديو

الأزهر: الغرب قلدوا النبي في أمور الزواج.. فيديو

في ذكرى ميلاد هند رستم.. تعرف على سبب عدم استكمال تعليمها

10 أسباب وراء عدم زواج البنات والشباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود.. أول ظهور لـ يسرا عقب وفاة هيثم أحمد زكي

بكامل أناقتها.. كارمن سليمان تلتقط سيلفي قبل حفل الموسيقى العربية

بملابس رياضية.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها في الجيم.. صور