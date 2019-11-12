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أخبار العالم

برئاسة الملك سلمان.. الوزراء السعودي يبعث برسالة قوية إلى إيران

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:52 م
صدى البلد
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حسام رضوان
عقد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وناقش الاجتماع البرنامج النووي الإيراني، موجها رسالة إلى طهران.

وأدان مجلس الوزراء السعودي في بيان له استمرار إيران في الخداع والمراوغة بشان البرنامج النووي، وتاخير توفير المعلومات المطلوبة منها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ودعا بيان الوزراء السعودي إلى التعاون الكامل مع الوكالة ومفتشيها.

وكانت إيران قد أعلنت اتخاذ الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي مع القوى العالمية لعام 2015، واستأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض.
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