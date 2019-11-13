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مرأة

توقف عن تناول السكر نهائياً.. إشارات يصدرها الجسم

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:22 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
يصعب تجنب السكر لكن الكثيرين منا لا يدركون مدى أضرار الإفراط فى تناوله على المدى الطويل وفقا لموقع برايت سايد إليك علامات التحذير التي يرسلها لك جسمك تشير إلى أن الوقت قد حان للتوقف عن تناول السكر 

1. آلام العضلات والمفاصل

الكميات الكبيرة من السكر في نظامك الغذائي تجعل الخلايا المناعية تتسبب فى إصابتك بالإلتهابات فكلما زادت كمية السكر التي تتناولها يمكن أن تؤدي في النهاية إلى التهاب المفاصل أو إعتام عدسة العين أو أمراض القلب أو ضعف الذاكرة أو الجلد المتجعد.

2- الشعور بالجوع باستمرار 

يعرف السكر بإطلاق الدوبامين ، على غرار ما تشعرين به عند تناول الأدوية التي تسبب الإدمان وهذه المادة الكيميائية هي الأكثر شهرة لإبقائنا في مزاج جيد.

3. الطاقة المرتفعة والمنخفضة

الجلوكوز هو المسؤول عن توفير الطاقة في جسمك ، ولهذا السبب من المهم للغاية الحفاظ على مستوى السكر في دمك في المستوى المناسب وعندما تأكل الحلويات ، يقوم البنكرياس بإفراز الأنسولين للمساعدة في إحضار الجلوكوز إلى الخلايا وبمجرد انتهاء الدورة تشعر بمستوى انخفاض الطاقة لأن جسمك يريد المزيد من السكر .

للحفاظ على مستويات الطاقة لديك ، تجنب تناول الحلويات والوجبات الخفيفة غير الصحية. بدلًا من ذلك ، اختر البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

4. حب الشباب 

وهذا يعني أن اتباع نظام غذائي عالي السكر يرتبط بزيادة خطر تفجر حب الشباب 

5. زيادة الوزن

لم تتوقع أبدًا أن كعكة الشوكولاتة التي أكلتها قبل أسبوع قد تأتي بنتائج عكسية بهذه الطريقة السيئة! ومع ذلك ، فإن إحدى أكثر علامات الإفراط في تناوله بالسكر هي زيادة الوزن لأن مستوى السكر المرتفع من إنتاج الأنسولين الذي يخزن الدهون الزائدة في البطن بدلًا من أي مكان آخر.

6. نزلات البرد والانفلونزا

إن تناول أو شرب الكثير من السكر يمنع خلايا الجهاز المناعي من مهاجمة البكتيريا
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