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فيديو جراف

فيديوجراف| الاستعراض الدوري الشامل يفحص سجل مصر الحقوقي

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:58 م
الاستعراض الدوري
الاستعراض الدوري الشامل
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أماني نوار
تستعرض مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع للأمم المتحدة بجنيف، تقريرها الوطنى لحالة حقوق الإنسان.

والذي يعتبر الاستعراض الثالث لها منذ خضوعها لهذه الآلية الأممية، وتخضع فيها أعضاء دول الأمم المتحدة وعددهم 193 دولة طوعيا لمناقشة وتقييم حالة حقوق الإنسان بها عبر آلية الاستعراض الدوري الشامل.

أكد الوفد الحقوقي المصري بجنيف أنه على استعداد تام للإجابة على الأسئلة التي توجه له من أعضاء مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 دولة.

من خلال الفيديوجراف تعرف على تفاصيل الاستعراض الدوري الشامل وترتيب مصر والتوصيات التي التزمت مصر بها.
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