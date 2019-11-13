ضبط 154 طن أسمدة وأعلاف بمخازن غير مرخصة بالمنيا

تمكنت شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع مديرية الزراعة من ضبط كميات كبيرة من الاعلاف والاسمدة بمخازن غير مرخصة بإحدي قري المنيا.



تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من شرطة المسطحات بتمكن حملة مكبرة بقيادة العقيد علي الشرقاوي والمقدم حسن شلبي من ضبط 4 مخازن غير مرخصة للاعلاف بقريتي طهنشا ودمشاو هاشم بدائرة مركز المنيا بداخلهما 154 طا من الاعلاف والاسمدة المعدة للبيع في السوق السودا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.