بعد السماح لمراسل الجزيرة بدفن والدته.. شباب الصحفيين: الداخلية تقدم أروع الأمثلة الإنسانية

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن وزارة الداخلية قدمت أروع الأمثلة الإنسانية، وأكدت من جديد انها تراعي دائما الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان لدى كل المحبوسين بالسجون المصرية بغض النظر عن انتمائتهم أو خلفياتهم السياسية.



وأضافت الجبهة فى بيان لها، على إن السماح لمراسل قناة الجزيرة الإخواني محمود حسين جمعة على بالخروج من محبسه بسجن القاهرة بطرة رفقة الحراسة اللازمة لأداء صلاة الجنازة وحضور مراسم دفن والدة يؤكد مما لايدع مجالا للشك إن وزارة الداخلية قلعة الأمن والأمان تراعي الحالات الإنسانية وتنفذ روح القانون و لا تفرق في المعاملة بين المودعين داخل السجون .



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم إن السماح للإخواني محمود حسين لـ وداع والدة المتوفى بحضور عدد من المشيعين يعد أبهى صور الرحمة التي تجلت فيها الداخلية برجالها الأبطال الشرفاء المهمومين دائما بتوفير الأمن والأمان لكل المصريين.