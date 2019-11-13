ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد السماح لمراسل الجزيرة بدفن والدته.. شباب الصحفيين: الداخلية تقدم أروع الأمثلة الإنسانية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 06:27 م
مراسل قناة الجزيرة
مراسل قناة الجزيرة
Advertisements
قسم النقابات
أكدت جبهة شباب الصحفيين إن وزارة الداخلية قدمت أروع الأمثلة الإنسانية، وأكدت من جديد انها تراعي دائما الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان لدى كل المحبوسين بالسجون المصرية بغض النظر عن انتمائتهم أو خلفياتهم السياسية.

وأضافت الجبهة فى بيان لها، على إن السماح لمراسل قناة الجزيرة الإخواني محمود حسين جمعة على بالخروج من محبسه بسجن القاهرة بطرة رفقة الحراسة اللازمة لأداء صلاة الجنازة وحضور مراسم دفن والدة يؤكد مما لايدع مجالا للشك إن وزارة الداخلية قلعة الأمن والأمان تراعي الحالات الإنسانية وتنفذ روح القانون و لا تفرق في المعاملة بين المودعين داخل السجون .

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم إن السماح للإخواني محمود حسين لـ وداع والدة المتوفى بحضور عدد من المشيعين يعد أبهى صور الرحمة التي تجلت فيها الداخلية برجالها الأبطال الشرفاء المهمومين دائما بتوفير الأمن والأمان لكل المصريين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايقة فهيم: رجال الشرطة يسطرون مواقف إنسانية مشرفة في المجتمع

ننفرد بنشر تقرير الحكومة المصرية عن أوضاع حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة بجنيف 13 نوفمبر

جبهة شباب الصحفيين: هناك تحالف جديد بين قيادات الإخوان وليلي سويف

فى لافتة إنسانية .. الداخلية تسمح لمراسل قناة الجزيرة المحبوس بحضور جنازة والده

ترشيحاتنا

امرأة خمسينية أمام المحكمة بسبب وجبة من البيض المسلوق.. وهذا ما حدث

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها

فى لافتة إنسانية .. الداخلية تسمح لمراسل قناة الجزيرة المحبوس بحضور جنازة والده

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر عائدا لإنجلترا

مدرب الكاميرون يتحدث عن مصطفى محمد مهاجم مصر .. ماذا قال؟

بعد إصابته مع المنتخب.. حمدي فتحي يظهر في الأهلي قبل السفر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حذاء غريب.. دنيا بطمة بإطلالة تثير فضول متابعيها

الجنايني وفضل وعبدالله في مقر إقامة المنتخب الأولمبي.. صور

خلق أجيال واعية.. مدرسة في أسوان تعلم الطلاب صناعة الرسوم المتحركة