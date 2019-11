بعد رامي جمال .. نجمة شهيرة تعلن إصابتها بـ الذئبة الحمراء

فاجأت النجمة العالمية سيلينا جوميز، جمهورها بالإعلان عن إصابتها بمرض الذبة الحمراء، الذي يصيب الجلد ويشوه ملامح الوجه بعد فترة من الإصابة به.



وقالت سيلينا جوميز، خلال مقابلة، متلفزة لها أن حالتها الصحية أصبحت متردية، فهي تعاني أيضًا من ارتفاع ضغط الدم، وأثر ذلك على حالتها النفسية وجعلها تكتسب وزنًا إضافيًا خلال الفترة الأخيرة، ما عرضها للنقد دون أن يتبين مهاجموها من الأسباب غير المعلنة.



يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الفنان رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، الذي يؤثر على الشكل العام بسبب تغير لون الجلد وظهور بقع فاتحة وغامقة به.



وكانت سيلينا جوميز طرحت قبل اسبوعين الماضي كليب لاغنية lose me to love you الذي حقق اكثر من ١٠٠ مليون مشاهدة بعدما أثار حالة من الجدل بسبب موضوع الأغنية التي تتحدث عن معاناتها في الفترة الأخيرة.



فبعد مرور ساعات على طرح أغنية سيلينا جوميز الجديدة lose me to love you ، ازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن ان تلك الاغنية التي تعني "خسرت نفسي كي أحبك" موجهة اليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.