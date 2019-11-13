أندرو برونسون: أردوغان هو داعش فى صورة مختلفة

قال القس الأمريكي أندرو برونسون، إنه تعرض لتهديدات كثيرة، منها أن زوجته ستسجن وسيحرم من أبنائه إذا لم يطلب من الإدارة الأمريكية مبادلته بـ جولن.



وأضاف القس الأمريكي أندرو برونسون، فى أول لقاء خاص يعرض ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ما يفعله أردوغان فى سوريا ومع الأكراد تعويض لما حاول داعش القيام به.



وأوضح أنه كان يشعر بأنه سيعيش باقى حياته فى السجن، وأنه وصل لمرحلة اليأس، وأكد أنه سامح كل الاتراك لانهم كانوا مجبرين على ذلك من قبل أردوغان.



وأشار القس الأمريكي أندرو برونسون ، إلى أن أردوغان هو داعش فى صورة مختلفة، وان حراس سجن أردوغان كانوا يعاملونه على أنه إرهابي وكانت القضية للضغط على امريكا لتسليم جولن.



وأوضح، القس الأمريكي أندرو برونسون، الهدف مما كانت تقوم به تركيا إذلال الإدارة الأمريكية، وتصدير صورة للعالم بأن اردوغان يستطيع أن يفعل أى شيء.

