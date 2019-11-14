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رياضة

منتخب الجزائر يكتسح زامبيا بخماسية في تصفيات أمم أفريقيا 2021.. فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:26 م
صدى البلد
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نور عادل
اكتسح منتخب الجزائر نظيره الزامبي، اليوم الخميس، بخمسة أهداف نظيفة دون رد بالمباراة التي جمعتهما بملعب مصطفى تشاكر في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري اللاعب رامي بينسيباني بالدقيقة 44، بينما في الشوط الثاني افتتح التسجيل بغداد بونجاح بالدقيقة 68 من ركلة جزاء.

وأضاف الهدف الثالث اللاعب يوسف البلايلي بالدقيقة 75، بينما سجل الهدف الرابع العربي هلال سوداني بالدقيقة 86، بينما اختتم السجل التهديفي بغداد بونجاح بالدقيقة 90.

ويقع المنتخب الجزائري فى المجموعة الثامنة مع كل من نظيره بوتسوانا، زامبيا، وزمبابوي.
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