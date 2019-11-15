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أخبار العالم

سيديهات أردوغان.. لماذا يخشى الديكتاتور التركي من أسرار يعرفها بوتين؟

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 11:52 م
رجب طيب أردوغان وفلاديمير
رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين
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أحمد محرم
يخشى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين أكثر مما يخشى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما ذكر تقرير نشره الباحث التركي عمر تاشبينار في موقع قناة "ميديا سكوب" التركية.

وبحسب موقع "أحوال" التركي المعارض، فبالرغم من أن ترامب يمارس ضغوطًا ثقيلة على تركيا من خلال العقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة، فإن أردوغان يشعر بقدر أكبر من التخوف والتوجس حيال بوتين، بسبب أسرار خطيرة يعرفها الأخير، ويخشى أردوغان الإفصاح عنها.

ونقل الموقع عن تاشبينار قوله "وفق ما سمعت، يملك بوتين الكثير من الملفات بحوزته من شأنها وضع أردوغان في مأزق عسير إذا ما أراد الرئيس الروسي، من الفساد وحتى حقيقة محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016".

وأضاف تاشبينار أن روسيا يمكنها بسهولة أن "تلعب بقذارة" مع أردوغان، فإذا ما قرر الروس مثلًا شن هجوم في مدينة إدلب السورية فستهرول جحافل من ملايين اللاجئين السوريين إلى الحدود السورية.

ويخشى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من أن العقوبات الأمريكية على تركيا قد تعجل بتقارب الأخيرة مع روسيا، فيما يرى آخرون أن ذلك قد حدث بالفعل لأن الولايات المتحدة تهاونت مع تركيا بشكل زائد عن اللزوم.

وتابع موقع "أحوال" أن الشخص الوحيد الذي يحول دون فرض مجلس الشيوخ الأمريكي عقوبات إضافية على تركيا هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، الذي يأمل أن يؤجل أردوغان تشغيل منظومة صواريخ إس 400 الروسية، الذي اشترته تركيا من روسيا.

وقررت الولايات المتحدة حرمان تركيا من المشاركة في برنامج إنتاج وتشغيل المقاتلة الأمريكية إف 35، عقابًا على شرائها منظومة الصواريخ الروسية والإخلال بقواعد حلف الناتو.
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