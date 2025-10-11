الرئيس الأمريكي: قادة حماس "أقوياء وأذكياء ومفاوضون بارعون"

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "السبت"، بقادة حركة حماس، واصفا إياهم بأنهم "أقوياء جدا وأذكياء ومفاوضون جيدون"، وذلك عقب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل.

وفي تصريحات للصحفيين، سُئل ترامب عن الضمانات التي قدمت لحماس لضمان التزام إسرائيل بعدم استئناف القصف بعد إطلاق سراح الأسرى، فأجاب قائلاً: "تحدثت بلهجة حازمة.. المنطقة هناك لا تعرف الضعف، وهم أناس أقوياء واذكياء ويجيدون التفاوض".

وأضاف: "يمتلكون الكثير من الأوراق، وإذا أحسنوا استغلالها، يمكن أن يحققوا نجاحا كبيرا".

وأوضح ترامب أن قادة حماس كانوا يدركون أن أي تصعيد جديد سيقابل برد قاس، مشيرا إلى أن الطرفين باتا مرهقين من القتال، مما يعزز فرص استمرار الاتفاق.

كما أشار إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة ستجري بدعم من دول غنية في المنطقة، دون أن يسميها.

كان ترامب أعلن الخميس الماضي، التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، عقب أربعة أيام من المفاوضات غير المباشرة التي جرت في شرم الشيخ، بوساطة مصرية وتركية وقطرية، وتحت إشراف أمريكي.

وينص الاتفاق على أن تطلق إسرائيل سراح 250 أسيرًا فلسطينيًا من المحكومين بالمؤبد، إضافة إلى نحو 1700 آخرين تم اعتقالهم من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.