مهرجان تالين بلاك نايتس يفتتح دورته الـ23 وبرنامج خاص مع الجونة السينمائي

ضمن مساعيه لتعزيز السينما العربية والتعاون بينها وبين المهرجانات السينمائية العالمية يتعاون مهرجان الجونة السينمائي مع مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي، الذي تُقام فعالياته في الفترة ما بين 15 نوفمبر و1 ديسمبر في دورته الـ23. يتضمن التعاون استضافة أضخم برنامج عربي استعادي في القارة الأوروبية في مدينة استونيا حيث يُقام مهرجان تالين.



شهد حفل افتتاح المهرجان حضور المؤسس المشارك ورئيس العمليات بمهرجان الجونة السينمائي بشرى رزة، إضافة إلى مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس الذي قدم شعلة المهرجان - والتي تُمنح لصناع البرامج الاستعادية - لرئيسة ومؤسسة مهرجان تالين تينا لوك ترامبرج التي ستمنحها بدورها لممثل دولة الضيف في السنة القادمة في حفل ختام المهرجان.



كما أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن مشاركته بتقديم برنامج استعادي للسينما العربية عنوانه "نظرة على السينما العربية"، والذي يعرض فيه مهرجان تالين 14 فيلمًا عربيًا تضم أفضل النتاجات السينمائية العربية في العقد الماضي التي لا يجب تفويتها، وقام ببرمجة هذا البرنامج مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي لغرض تعزيز مكانة السينما العربية خاصة خارج العالم العربي.



يشمل البرنامج 6 أفلام من إنتاج عام 2019، حيث يفتتح مهرجان تالين فيلم "آدم" لمريم توزاني، و"بغداد في خيالي" لسمير و"بابيشا" لمونية مدور و"الكهف" لفراس فياض و"حديث عن الأشجار" لصهيب قسم الباري الذي فاز بنجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، إضافة إلى الفيلم الفائز بنجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي؛ "ستموت في العشرين" لأمجد أبو العلاء.



وأكد مدير مهرجان الجونة انتشال التميمي عن سعادته بهذا التعاون قائلًا "إن مهرجان الجونة السينمائي يسعى لدعم السينما العربية بكافة الأشكال، من خلال تعاونه مع العديد من المهرجانات السينمائية وصناديق المنح ومختلف الفاعلين في صناعة السينما إقليميًا ودوليًا"، وأضاف "نفخر بتعاوننا مع مهرجان بحجم تالين بلاك نايتس والذي يتطور بسرعة كبيرة ليصبح واحدًا من أهم النوافذ الرئيسية للسينما العربية والعالمية في منطقة البلطيق.



منذ تأسيسه عام 1997 تطور مهرجان تالين بلاك نايتس على مدار السنوات ليصبح واحدًا من أكبر المهرجانات السينمائية في المنطقة، عارضًا ما يقرب من 250 فيلم طويل و300 فيلم قصير في حضور نحو 80 ألف مشاهد كل عام. كما يعد المهرجان الوحيد المعترف به من الاتحاد الدولي لموزعي السينما في شرق أوروبا، وبوابة إقليمية للسينما العالمية ومشاريع الأفلام. حيث يجلب المهرجان عددًا من أفلام سينما المؤلف إلى الجماهير المحلية لمساعدة هذه الأفلام وصناعها لبدء مسيرتهم في المهرجانات وإيجاد فرص للتوزيع. في عام 2018، تمت تغطية المهرجان بـ78 لغة، ووصلت هذه التغطية الإعلامية والإلكترونية إلى ما يقرب من 1.5 مليار شخص.



مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة.