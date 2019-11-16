فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية تختتم مهرجان شرم الشيخ التنشيطي الثاني لسباقات الهجن..صور

انطلقت اليوم السبت فعاليات ختام مهرجان شرم الشيخ التنشيطي الثاني لسباقات الهجن المقام بمضمار هجن شرم الشيخ الدولي تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واتحاد الهجن بدولة الإمارات.



وبدأت فعاليات الحفل بالفلكلور الشعبي قدمته فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية ومجموعة السمائيين الكشفية وعروض البيتش باجي و أوركسترا الشباب والرياضة قامت بتقديم فقرة استعراضية موسيقية بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وناصر بن فريح العامري رئيس السباقات الخارجية بالاتحاد الإماراتي ومحمد مبارك الشامسي عضو هجن الرئاسة و أسامة الطوخي المدير المالي والإداري للاتحاد الإماراتي .



وقام محافظ جنوب سيناء بتوزيع الجوائز والكؤوس علي الفائزين .



وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ان شرم الشيخ أصبحت تحتضن سباقات الهجن العربية والمضمار الذي أنشئ قبل عامين بات عالميا ويليق باستقبال المسابقات العالمية لكونه صمم طبقا للمواصفات القياسية.



وأعرب المحافظ عن سعادته لاستقبال المهرجان الثاني هذا العام مما يعد نقلة كبيرة في مجال السياحة الداخلية والخارجية حيث شارك في المهرجان السابق 58 دولة وقبل السابق 12 دولة لافتا إلي أن الجانب الإماراتي لم يدخر جهدا لرعاية رياضة الهجن بشرم الشيخ حيث قدموا الدعم والخبرة في إدارة هذه المهرجانات .



وأعلن محافظ جنوب سيناء أنه سيجرى تنظيم سباقات للهجن بمضمار شرم الشيخ الدولي علي مدار العام ولن نكتفي بإقامتها في الأعياد والمناسبات الوطنية خاصة وأن الإقبال على المشاركة في هذه المهرجانات من مختلف دول العالم كبيرة جدا وهذا مؤشر جيد لتنشيط السياحة بالمدينة .



وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن أن السباق تواصل على مدار ثلاث أيام خلال فترتين صباحية ومسائية بإجمالي 30 شوطا وتتنافس على السباق 700 من محافظات جنوب وشمال سيناء والسويس والإسماعيلية والأقصر والشرقية والقاهرة ومحافظات الصعيد بدعم من الاتحاد الإماراتي لرياضة الهجن.



وأضاف حمدان أن جميع الأشواط تمت بنجاح وحققت الهجن المصرية خلالها مراكز متقدمة للغاية .



وأوضح رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن أن جميع الجوائز مقدمة من اتحاد الهجن بدولة الإمارات راعي مهرجانات الهجن بمضمار شرم الشيخ .