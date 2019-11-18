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توك شو

ياسر رزق: الرئيس السيسي لم يطلب تكبيل الإعلام.. ورفع سقف الحريات للإعلاميين.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:14 ص
الكاتب الصحفى ياسر
الكاتب الصحفى ياسر رزق
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قسم التوك شو
أكد الكاتب الصحفى ياسر رزق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يطلب أبدا تكبيل الإعلام، ولكنه طلب أن يتحدث أصحاب المعلومة الدقيقة دون الاعتماد على ما يتم ترويجه.

وأضاف ياسر رزق خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الرئيس السيسى طالب برفع سقف الحريات للإعلاميين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة تتطلب ضخ دماء جديدة مع الاحتفاظ بأصحاب الخبرة فى المجال الإعلامى".

وأشار رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إلى أن الرئيس السيسى أكد مرات كثيرة أن القوات المسلحة تحمى الشعب ضد أى مخاطر.
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