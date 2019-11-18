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فن

فى ذكرى ميلاده .. اللحظات الأخيرة فى حياة البيه البواب أحمد زكى

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 10:01 م
أحمد زكى
أحمد زكى
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أحمد إبراهيم
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل احمد زكى والذى ترك وراءه ارثا فنيا كبيرا يظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

وفى هذه المناسبة كشف الدكتور ياسر عبد القادر المعالج الخاص بالفنان الراحل عن اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان الراحل احمد زكى الذى يتزامن اليوم مع ذكرى رحيله مؤكدا أنه ظل يحارب المرض حتى أنفاسه الأخيرة.

وقال ياسر لـ صدى البلد : أحمد زكى كان يحارب مرضه بالارادة والعمل حتى تدهورت حالته الصحية ووصل الى فقدان البصر فى أيامه الاخيرة وتحديدا أثناء تصوير فيلم "حليم".

وأضاف ياسر قائلا : كان احمد زكى محبا لعمله ولا يهدأ فعندما قابلته لاول مرة ومعرفته بحقيقة مرضه قال لى سأهزم المرض بالعمل الدائم.

وأوضح ياسر عبد القادر أن حالته المادية فى هذه الفترة كانت الأصعب فى حياته.
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