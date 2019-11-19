ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ورش فنية ولقاءات أدبية بثقافة سوهاج

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:56 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث أقام قصر ثقافة سوهاج أمسية شعرية بحضور كوكبة من الشعراء، وتم الإستماع لبعض المواهب الشابة، بجانب محاضرة بعنوان "نحو نظرية نقدية عربية" حاضرها الشاعر فتحى الصومعى بقاعة النادى بالقصر.

نادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر، قدَّم ورشة عن الرسم الرقمي قدمها ماجد نشأت بمدرسة الثورة بسوهاج، تناولت الفرق بين الرسم التقليدي والرسم الرقمي، واستعرضت برامج الرسوم الرقمية مع أعطاء أمثلة على الرسم الرقمي، بالإضافة إلى عرض سينما الأطفال بالقصر لفيلم بعنوان "أمير ورحلة الأساطير" وذلك بحضانة ببيى كيدز.

وعقد الفرع اللقاء الثاني للصالون الثقافي للمرأة بعنوان "الحوار الثقافي" كهدف للتواصل الإجتماعي الناجح أدار الصالون الثقافي القاص والكاتب محمد عبد المطلب، الدكتورة هيام عبد الراضي بجانب لقاء شعرى للشاعر علاء عبد السميع وذلك بقاعة نادي الأدب بالقصر .
AdvertisementS

ترشيحاتنا

شاب يقفز أمام قطار بعد 6 أيام من شنق حبيبته نفسها.. صور

أخبار الرياضة | منتخب مصر في خطر .. يوسف البلايلي مقابل محمود علاء في الزمالك .. ورمضان لـ جماهير مصر: "مستنينكم"

زوج يتخلى عن وظيفته ومنزله للسفر في رحلة حول العالم مع أسرته.. شاهد

هاني حتحوت عن تصريحات البدري: لا تليق بمنتخب حاصل على البطولة 7 مرات.. فيديو

بعد التعادل مع جزر القمر.. موعد أول مباراة رسمية لمنتخب مصر

المطرب الشعبي شادي الأمير يستغيث على الهواء ومحامي طليقته يعلق .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد موستنج ماخ اي SUV الكهربائية تكشف عن نفسها رسميا.. صور

تعرف على أفضل وأسوأ مدن العالم لقيادة السائقين

زوج يتخلى عن وظيفته ومنزله للسفر في رحلة حول العالم مع أسرته.. شاهد