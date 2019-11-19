ورش فنية ولقاءات أدبية بثقافة سوهاج

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث أقام قصر ثقافة سوهاج أمسية شعرية بحضور كوكبة من الشعراء، وتم الإستماع لبعض المواهب الشابة، بجانب محاضرة بعنوان "نحو نظرية نقدية عربية" حاضرها الشاعر فتحى الصومعى بقاعة النادى بالقصر.



نادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر، قدَّم ورشة عن الرسم الرقمي قدمها ماجد نشأت بمدرسة الثورة بسوهاج، تناولت الفرق بين الرسم التقليدي والرسم الرقمي، واستعرضت برامج الرسوم الرقمية مع أعطاء أمثلة على الرسم الرقمي، بالإضافة إلى عرض سينما الأطفال بالقصر لفيلم بعنوان "أمير ورحلة الأساطير" وذلك بحضانة ببيى كيدز.



وعقد الفرع اللقاء الثاني للصالون الثقافي للمرأة بعنوان "الحوار الثقافي" كهدف للتواصل الإجتماعي الناجح أدار الصالون الثقافي القاص والكاتب محمد عبد المطلب، الدكتورة هيام عبد الراضي بجانب لقاء شعرى للشاعر علاء عبد السميع وذلك بقاعة نادي الأدب بالقصر .