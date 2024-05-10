التحقيق في قتل ٣٠ كلبا بالسم بحدائق الأهرام

تجري النيابة العامة بالهرم تحقيقاتها في بلاغ سيدة بتعرض ٣٠ كلبا للقتل بالسم في مدينة حدائق الأهرام.

وتقدمت سيدة من سكان حدائق الأهرام وأخريات ببلاغ للأجهزة الأمنية؛ لتضررهن من تعرض ما يقارب من 30 كلبا ضالا لحالات تسمم، أودت بحياتها، من أجل الوصول إلى الشخص الذى قتلهم بهذه الوحشية.

وأكدت المتضررة في بلاغها أنها أطعمت عددا كبيرا من الكلاب لعدم تعرضهم للمواطنين بأي أذى، فضلا عن كونها مسالمة، لا تبادر بالهجوم على الناس.

وأوضحت أنها عضو في إحدى جمعيات الرفق بالحيوان ومقرها الرئيسي في القاهرة، ولم تتهم أحدا بشخصه وتقدمت ببلاغها من أجل الوصول إلى الشخص المجهول الذي قتل الكلاب بالسم.