مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الثلاثاء، 19-11-2019، إقامة العديد من المواجهات الدولية في مختلف البطولات القارية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 19-11-2019، في التقرير التالي..
مواعيد مباريات بطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة:
ساحل العاج X غانا - 04:00 مساءً - beIN Sports HD 10
مصرX جنوب إفريقيا 08:00 مساءً - beIN Sports HD 10
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا للكبار:
بوروندي X المغرب - 03:00 مساءً - beIN Sports HD 1
إثيوبياX ساحل العاج - 03:00 مساءً - beIN Sports HD 2
موريتانيا X جمهورية إفريقيا - 06:00 مساءً - beIN Sports HD 2
زامبيا X زمبابوي - 06:00 مساءً -
النيجر X مدغشقر - 06:00 مساءً -
غينيا الإستوائية X تونس - 09:00 مساءً - beIN Sports HD 2
ليبيا X تنزانيا - 09:00 مساءً - beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020:
سلوفاكيا X إذربيجان - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 6
ويلز X المجر - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 11 EN
ألمانيا X إيرلندا الشمالية - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 1
هولندا X إستونيا - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 3
إسكوتلندا X كازاخستان - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 12 EN
سان مارينو X روسيا - 09:45 مساءً -beIN Sports HD 13 EN
بلجيكا X قبرص - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 5
مقدونيا الشمالية X الكيان الصهيوني - 09:45 مساءً -
لاتفيا X النمسا - 09:45 مساءً -
بولندا X سلوفينيا - 09:45 مساءً -
أبرز مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022:
النيبال X الكويت - 11:00 صباحًا - KSA Sports 1 HD
أوزبكستان X فلسطين - 02:00 مساءً - Alkass Two HD
العراق X البحرين - 04:00 مساءً - Al Iraqiya Sports HD
سوريا X الفلبين - 04:00 مساءً - Alkass Four HD
أفغانستان X قطر - 04:00 مساءً - Alkass One HD
عمان X الهند - 05:00 مساءً - beIN Sports HD 3
اليمن X سنغافورة - 05:00 مساءً - Alkass Five HD
الأردن X تايبيه - 06:00 مساءً - Jordan Sport HD
لبنان X كوريا الشمالية - 07:00 مساءً - Alkass Two HD
مواعيد مباريات بطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة:
ساحل العاج X غانا - 04:00 مساءً - beIN Sports HD 10
مصرX جنوب إفريقيا 08:00 مساءً - beIN Sports HD 10
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا للكبار:
بوروندي X المغرب - 03:00 مساءً - beIN Sports HD 1
إثيوبياX ساحل العاج - 03:00 مساءً - beIN Sports HD 2
موريتانيا X جمهورية إفريقيا - 06:00 مساءً - beIN Sports HD 2
زامبيا X زمبابوي - 06:00 مساءً -
النيجر X مدغشقر - 06:00 مساءً -
غينيا الإستوائية X تونس - 09:00 مساءً - beIN Sports HD 2
ليبيا X تنزانيا - 09:00 مساءً - beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020:
سلوفاكيا X إذربيجان - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 6
ويلز X المجر - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 11 EN
ألمانيا X إيرلندا الشمالية - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 1
هولندا X إستونيا - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 3
إسكوتلندا X كازاخستان - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 12 EN
سان مارينو X روسيا - 09:45 مساءً -beIN Sports HD 13 EN
بلجيكا X قبرص - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 5
مقدونيا الشمالية X الكيان الصهيوني - 09:45 مساءً -
لاتفيا X النمسا - 09:45 مساءً -
بولندا X سلوفينيا - 09:45 مساءً -
أبرز مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022:
النيبال X الكويت - 11:00 صباحًا - KSA Sports 1 HD
أوزبكستان X فلسطين - 02:00 مساءً - Alkass Two HD
العراق X البحرين - 04:00 مساءً - Al Iraqiya Sports HD
سوريا X الفلبين - 04:00 مساءً - Alkass Four HD
أفغانستان X قطر - 04:00 مساءً - Alkass One HD
عمان X الهند - 05:00 مساءً - beIN Sports HD 3
اليمن X سنغافورة - 05:00 مساءً - Alkass Five HD
الأردن X تايبيه - 06:00 مساءً - Jordan Sport HD
لبنان X كوريا الشمالية - 07:00 مساءً - Alkass Two HD