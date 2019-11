مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الثلاثاء، 19-11-2019، إقامة العديد من المواجهات الدولية في مختلف البطولات القارية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 19-11-2019، في التقرير التالي..



مواعيد مباريات بطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة:



ساحل العاج X غانا - 04:00 مساءً - beIN Sports HD 10



مصرX جنوب إفريقيا 08:00 مساءً - beIN Sports HD 10



مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا للكبار:



بوروندي X المغرب - 03:00 مساءً - beIN Sports HD 1



إثيوبياX ساحل العاج - 03:00 مساءً - beIN Sports HD 2



موريتانيا X جمهورية إفريقيا - 06:00 مساءً - beIN Sports HD 2



زامبيا X زمبابوي - 06:00 مساءً -



النيجر X مدغشقر - 06:00 مساءً -



غينيا الإستوائية X تونس - 09:00 مساءً - beIN Sports HD 2



ليبيا X تنزانيا - 09:00 مساءً - beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020:



سلوفاكيا X إذربيجان - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 6



ويلز X المجر - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 11 EN



ألمانيا X إيرلندا الشمالية - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 1



هولندا X إستونيا - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 3



إسكوتلندا X كازاخستان - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 12 EN



سان مارينو X روسيا - 09:45 مساءً -beIN Sports HD 13 EN



بلجيكا X قبرص - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 5



مقدونيا الشمالية X الكيان الصهيوني - 09:45 مساءً -



لاتفيا X النمسا - 09:45 مساءً -



بولندا X سلوفينيا - 09:45 مساءً -



أبرز مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022:



النيبال X الكويت - 11:00 صباحًا - KSA Sports 1 HD



أوزبكستان X فلسطين - 02:00 مساءً - Alkass Two HD



العراق X البحرين - 04:00 مساءً - Al Iraqiya Sports HD



سوريا X الفلبين - 04:00 مساءً - Alkass Four HD



أفغانستان X قطر - 04:00 مساءً - Alkass One HD



عمان X الهند - 05:00 مساءً - beIN Sports HD 3



اليمن X سنغافورة - 05:00 مساءً - Alkass Five HD



الأردن X تايبيه - 06:00 مساءً - Jordan Sport HD



لبنان X كوريا الشمالية - 07:00 مساءً - Alkass Two HD