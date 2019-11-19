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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:18 ص
المنتخب الألماني
المنتخب الألماني
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إسراء أشرف
يشهد اليوم، الثلاثاء، 19-11-2019، إقامة العديد من المواجهات الدولية في مختلف البطولات القارية، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 19-11-2019، في التقرير التالي..

مواعيد مباريات بطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة:

ساحل العاج X غانا - 04:00 مساءً - beIN Sports HD 10

مصرX جنوب إفريقيا 08:00 مساءً - beIN Sports HD 10

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا للكبار:

بوروندي X المغرب - 03:00 مساءً - beIN Sports HD 1

إثيوبياX ساحل العاج - 03:00 مساءً - beIN Sports HD 2

موريتانيا X جمهورية إفريقيا - 06:00 مساءً - beIN Sports HD 2

زامبيا X زمبابوي - 06:00 مساءً -

النيجر X مدغشقر - 06:00 مساءً -

غينيا الإستوائية X تونس - 09:00 مساءً - beIN Sports HD 2

ليبيا X تنزانيا - 09:00 مساءً - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020:

سلوفاكيا X إذربيجان - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 6

ويلز X المجر - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 11 EN

ألمانيا X إيرلندا الشمالية - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 1

هولندا X إستونيا - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 3

إسكوتلندا X كازاخستان - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 12 EN

سان مارينو X روسيا - 09:45 مساءً -beIN Sports HD 13 EN

بلجيكا X قبرص - 09:45 مساءً - beIN Sports HD 5

مقدونيا الشمالية X الكيان الصهيوني - 09:45 مساءً -

لاتفيا X النمسا - 09:45 مساءً -

بولندا X سلوفينيا - 09:45 مساءً -

أبرز مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022:

النيبال X الكويت - 11:00 صباحًا - KSA Sports 1 HD

أوزبكستان X فلسطين - 02:00 مساءً - Alkass Two HD

العراق X البحرين - 04:00 مساءً - Al Iraqiya Sports HD

سوريا X الفلبين - 04:00 مساءً - Alkass Four HD

أفغانستان X قطر - 04:00 مساءً - Alkass One HD

عمان X الهند - 05:00 مساءً - beIN Sports HD 3

اليمن X سنغافورة - 05:00 مساءً - Alkass Five HD

الأردن X تايبيه - 06:00 مساءً - Jordan Sport HD

لبنان X كوريا الشمالية - 07:00 مساءً - Alkass Two HD
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