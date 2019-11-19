يستحقوا التقطيع ومفيش قائد ولا روح.. عبد الظاهر السقا يهاجم لاعبي المنتخب

تحدث عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق عن تعادل الفراعنة مع جزر القمر بدون أهداف.



وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "بحاول أعرف المشكلة فين جوه المنتخب، هل هي مشكلة جيل ولا مشكلة جماعية في الأداء ولا مفيش روح ولا المدرب؟".



وأضاف عبد الظاهر السقا "لاعبي المنتخب الحاليين معندهمش الصفة الاساسية وهي الروح، محستش ان في قائد قوة المنتخب، محستش ان اللعيبة اتجمعت مثلا امبارح بليل وقالت لازم نفرح الجمهور ونعوض الي حصل في مباراة كينيا، في تفكك غير طبيعي موجود في المنتخب، هل ده بسبب كثرة اللاعبين المحترفين؟".



واختتم عبد الظاهر السقا: "مش شايف اي جملة محفوظة للاعبين موجودة في الملعب، اللعيبة لازم تتقبل الهجوم والانتقاد من الجمهور ويفهموا انهم يستحقوا التقطيع من الجماهير".

