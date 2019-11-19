مقهورين من الملكة.. دعاء فاروق تتهم أحلام بتقليد فستانها

نشرت الإعلامية دعاء فارق صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ترتدى فيها فستان يشبة بشكل كبير فستان ارتدته الفنانة الكويتية أحلام من قبل.
وكتبت الإعلامية دعاء فارق بعد نشر صورتها بجوار صورة الفنان أحلام: "طبعا معروف مين بيقلد مين .. أنا مش هتكلم عن نفسي كتير مقهوووووورين ، فرق طفيف جدا بين الاوتفيت بتاعي وبتاع أحلام".
فيما علق معجبيها على الصور قائلين " انتى أحلى طبعا، وانتى أصلا قمر وشيك دايما ولذيذه كده وروحك حلوة ربنا يديمها عليكى".
يذكر أن دعاء فاروق تقدم برنامجًا اجتماعيًا بعنوان "اسأل مع دعاء" ويعرض على قناة "النهار".
وكتبت الإعلامية دعاء فارق بعد نشر صورتها بجوار صورة الفنان أحلام: "طبعا معروف مين بيقلد مين .. أنا مش هتكلم عن نفسي كتير مقهوووووورين ، فرق طفيف جدا بين الاوتفيت بتاعي وبتاع أحلام".
فيما علق معجبيها على الصور قائلين " انتى أحلى طبعا، وانتى أصلا قمر وشيك دايما ولذيذه كده وروحك حلوة ربنا يديمها عليكى".
يذكر أن دعاء فاروق تقدم برنامجًا اجتماعيًا بعنوان "اسأل مع دعاء" ويعرض على قناة "النهار".