مقهورين من الملكة.. دعاء فاروق تتهم أحلام بتقليد فستانها

نشرت الإعلاميةصورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ترتدى فيها فستان يشبة بشكل كبير فستان ارتدته الفنانة الكويتيةمن قبل.وكتبت الإعلاميةبعد نشر صورتها بجوار صورة الفنان أحلام: "طبعا معروف مين بيقلد مين .. أنا مش هتكلم عن نفسي كتير مقهوووووورين ، فرق طفيف جدا بين الاوتفيت بتاعي وبتاع أحلام".فيما علق معجبيها على الصور قائلين " انتى أحلى طبعا، وانتى أصلا قمر وشيك دايما ولذيذه كده وروحك حلوة ربنا يديمها عليكى".يذكر أن دعاء فاروق تقدم برنامجًا اجتماعيًا بعنوان "اسأل مع دعاء" ويعرض على قناة "النهار".‏