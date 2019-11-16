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مرأة

بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

السبت 16/نوفمبر/2019 - 11:55 م
أحلام
أحلام
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت أحلام فى جلسة التصوير بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبى من توقيع المصمم اللبنانى زهير مراد، وأتسم التصميم بحزام حول منطقة الخصر، وبالشراشيب و التطريزات اللامعة التى زادت من فخامة إطلالتها.

وأنتعلت أحلام حذاء ذهبيا ذا كعب عالى، فيما أعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا رائعا مرتكزا على الألوان الترابية.
بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد
بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد
بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد
بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد
بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد
بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد
بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد
بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد
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