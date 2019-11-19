ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 مضاعفات خطيرة .. أسباب الانزلاق الغضروفي في أسفل الظهر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:59 م
اسباب الإنزلاق الغضروفي
اسباب الإنزلاق الغضروفي فى اسفل الظهر
Advertisements
أمينة الدسوقى
اسباب الإنزلاق الغضروفي فى اسفل الظهر متعددة حيث يحدث الإنزلاق الغضروفى إما بسبب التآكل الطبيعي للعمود الفقرى نتيجة التقدم فى العمر حيث تبدأ الفقرات فى الانكماش مما يعرضها إلى الانزلاق بسهولة وغيرها من الأسباب، حيث نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اسباب الإنزلاق الغضروفي فى اسفل الظهر.

اسباب الإنزلاق الغضروفي فى اسفل الظهر

1- العلاقة الزوجية فمن المرجح أن يكون لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 50 عام انزلاق غضروفى.

2- رفع أشياء ثقيلة بأسلوب خاطئ إن استخدام عضلات الظهر بدلًا من ساقيك لرفع الأشياء الثقيلة يمكن أن يؤدي إلى حدوث إنزلاق غضروفى.

3- التواء أثناء الرفع يمكن أن يجعل ظهرك عرضة للخطر والإنزلاق الغضروفى

4- الوزن الزائد يؤدى إلى زيادة الضغط على الفقرات الموجودة في أسفل الظهر.

5- الأنشطة المتكررة التي تجهد العمود الفقري.

6- القيادة المتكررة، فوضعية الجلوس لفترات طويلة يمثل ضغطا على العمود الفقرى.

7- التدخين. يُعتقد أن التدخين يقلل من إمداد الأكسجين لللفقرات أسفل الظهر ويسبب المزيد من التدهور السريع.

أعراض الإنزلاق الغضروفي فى اسفل الظهر

1- في معظم الحالات، آلام أسفل الظهر هي الأعراض الأولى للقرص الفقريـ قد يستمر هذا الألم لبضعة أيام ، ثم يتحسن.
2- عرق النسا هذا هو ألم حاد في كثير من الأحيان يمتد من الأرداف أسفل الجزء الخلفي من ساق واحدة نتيجة الضغط على العصب الفقري.
3- الإحساس بالوخز في الساق أو القدم
4- ضعف في الساق أو القدم
5-فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء، و هذا نادر للغاية وقد يشير إلى مشكلة أكثر خطورة تسمى متلازمة ذيل الفروسية، يحدث هذا الشرط بسبب ضغط جذور الأعصاب الشوكية، وذلك الأمر يتطلب عناية طبية فورية.

مضاعفات الإنزلاق الغضروفي فى اسفل الظهر
1- تفاقم الأعراض يمكن أن يزيد الألم أو الخدر أو الضعف إلى الحد الذي يعيق أنشطتك اليومية.
2- ضعف المثانة أو الأمعاء، حيث يمكن أن يسبب الإنزلاق الغضروفى يمكن أن تسبب متلازمة Cauda equina سلس البول أو صعوبة في التبول حتى مع وجود المثانة الكاملة.
3-التخدير السرجي يؤثر هذا الفقدان التدريجي للإحساس على المناطق التي قد تلمس السرج ، ومؤخرة الساقين والمنطقة المحيطة بالمستقيم.

مصدر المعلومات موقع orthoinfo.aaos.org.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب الشد العضلى فى السمانة.. احذر تناول هذه الأدوية

أسباب الشد العضلي المتكرر.. احترس من هذا المرض

أسباب الشد العضلى .. 8 أعراض تظهر إصابتك بالمرض

أعراض مرض السكر النوع الثاني.. 5 طرق تجنبك الإصابة بمضاعفات المرض

أعراض مرض السكر.. عوامل وراثية تساهم فى الإصابة بالمرض

في اليوم العالمي للولادة المبكرة.. 6 أسباب أخطرها السكري.. 5 أعراض في الأسبوع الـ20.. وضيق التنفس ومشاكل القلب أبرز مضاعفاتها على الجنين

ترشيحاتنا

الموت يفجع عمرو السولية في جده

موعد مباراة المنتخب الأولمبي ضد جنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

قبل أيام من استئناف الدوري.. طلب خاص من فايلر لـ جمهور الأهلي

هل فوائد البنوك ربا .. مفتي الجمهورية يجيب

رغم خلافه مع العدلية | مدحت العدل يهنئ خالد النبوى بـ ممالك النار | والأخير يرد

سيول هادرة تهدد السعوديين في الرياض ومكة وتحتجز 45 طالبة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصابة تقتحم منزلًا وتستولى على مجوهرات بـ2 مليون جنيه إسترليني.. شاهد

قريبا | لادا فيستا في مصر | تفاصيل

زوج يتخلى عن شريكة حياته بعد يوم من وفاة والدتها بالسرطان.. تعرف على السبب