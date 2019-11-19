3 مضاعفات خطيرة .. أسباب الانزلاق الغضروفي في أسفل الظهر

اسباب الإنزلاق الغضروفي فى اسفل الظهر متعددة حيث يحدث الإنزلاق الغضروفى إما بسبب التآكل الطبيعي للعمود الفقرى نتيجة التقدم فى العمر حيث تبدأ الفقرات فى الانكماش مما يعرضها إلى الانزلاق بسهولة وغيرها من الأسباب، حيث نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اسباب الإنزلاق الغضروفي فى اسفل الظهر.



اسباب الإنزلاق الغضروفي فى اسفل الظهر



1- العلاقة الزوجية فمن المرجح أن يكون لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 50 عام انزلاق غضروفى.



2- رفع أشياء ثقيلة بأسلوب خاطئ إن استخدام عضلات الظهر بدلًا من ساقيك لرفع الأشياء الثقيلة يمكن أن يؤدي إلى حدوث إنزلاق غضروفى.



3- التواء أثناء الرفع يمكن أن يجعل ظهرك عرضة للخطر والإنزلاق الغضروفى



4- الوزن الزائد يؤدى إلى زيادة الضغط على الفقرات الموجودة في أسفل الظهر.



5- الأنشطة المتكررة التي تجهد العمود الفقري.



6- القيادة المتكررة، فوضعية الجلوس لفترات طويلة يمثل ضغطا على العمود الفقرى.



7- التدخين. يُعتقد أن التدخين يقلل من إمداد الأكسجين لللفقرات أسفل الظهر ويسبب المزيد من التدهور السريع.



أعراض الإنزلاق الغضروفي فى اسفل الظهر



1- في معظم الحالات، آلام أسفل الظهر هي الأعراض الأولى للقرص الفقريـ قد يستمر هذا الألم لبضعة أيام ، ثم يتحسن.

2- عرق النسا هذا هو ألم حاد في كثير من الأحيان يمتد من الأرداف أسفل الجزء الخلفي من ساق واحدة نتيجة الضغط على العصب الفقري.

3- الإحساس بالوخز في الساق أو القدم

4- ضعف في الساق أو القدم

5-فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء، و هذا نادر للغاية وقد يشير إلى مشكلة أكثر خطورة تسمى متلازمة ذيل الفروسية، يحدث هذا الشرط بسبب ضغط جذور الأعصاب الشوكية، وذلك الأمر يتطلب عناية طبية فورية.



مضاعفات الإنزلاق الغضروفي فى اسفل الظهر

1- تفاقم الأعراض يمكن أن يزيد الألم أو الخدر أو الضعف إلى الحد الذي يعيق أنشطتك اليومية.

2- ضعف المثانة أو الأمعاء، حيث يمكن أن يسبب الإنزلاق الغضروفى يمكن أن تسبب متلازمة Cauda equina سلس البول أو صعوبة في التبول حتى مع وجود المثانة الكاملة.

3-التخدير السرجي يؤثر هذا الفقدان التدريجي للإحساس على المناطق التي قد تلمس السرج ، ومؤخرة الساقين والمنطقة المحيطة بالمستقيم.



مصدر المعلومات موقع orthoinfo.aaos.org.