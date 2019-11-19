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رياضة

عبد الرحمن مجدي: التأهل مجهود عام ونصف.. ولا ننظر لدقائق المشاركة ..فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:45 م
عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي
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عمرو ابوبكر
أكد عبد الرحمن مجدي، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن تأهل مصر للأولمبياد مجهود عام ونصف.

وقال عبدالرحمن خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تأهلنا جاء بعد مجهود عام ونصف، الناس شككت في وبدأنا المباراة بشكل غير جيد".

وأكمل: "في الشوط الثاني كنا أفضل، وشوقي غريب تحدث معنا بأن لا ننظر للاعب أساسي أو بديل، فهذا منتخب ويجب أن نكون على قدر المسؤولية، المشاركة كدقيقة مثل مباراة كاملة وأشكر الله على الفوز والتأهل".
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