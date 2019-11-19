مصطفى محمد: كلنا على قلب رجل واحد .. ونسعى لتحقيق باقي الحلم..فيديو

أبدى مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي، سعادته عقب التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد تخطي منتخب جنوب أفريقيا في مباراة نصف النهائي.



وقال مصطفى في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الحمد لله على الفوز اليوم والتأهل لأولمبياد طوكيو، وعدنا الجمهور أن نسعدهم وقد كان".



وتابع : "نحمد الله على الوصول لحلمنا، لا يشغلنا من يحصل على لقب الهداف، الأهم كان التأهل".



واضاف: "عيب تكون البطولة على أرض مصر ولا نصل للأولمبياد، سوف نسعى لتحقيق الجزء الثاني من الحلم وهو الفوز باللقب يوم الجمعة بالمباراة النهائية".



واتم كلماته قائلا: "كلنا على قلب رجل واحد، ونصب كامل تركيزنا في الصعود للأولمبياد".

