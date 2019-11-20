منها إسرائيل.. مصطفى الفقي: 3 دول توغلوا في افريقيا بسبب غياب مصر| فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن القارة الافريقية تعاني من مشكلات عديدة، مشيرا إلى أن مصر قدمت مساعدات لافريقيا للقضاء على فيروس سي.



وأضاف الفقي، في حواره مع الإعلامي شريف عامر ، مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن الصين وإيران وإسرائيل توغلوا في افريقيا بسبب غياب مصر وابتعادها عن القارة في عهود سابقة.



وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، أن رئاسة مصر للاتحاد الافريقي يلزمها بعدم الوقوف موقف المتفرج تجاه أي قضية تخص القارة، مشيرا إلى أن مصر تفاعلت مع كل القضايا الخاصة بدول القارة خلال عام رئاستها للاتحاد الافريقي.



