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تكنولوجيا

فرصة متميزة.. التقط صورة لنفسك من الفضاء بواسطة هذا التطبيق

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:08 ص
صورة من الفضاء
صورة من الفضاء
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شيماء مصطفى
إذا كنت ترغب في السفر لخارج الكرة الأرضية والتقاط صورة من الفضاء، فعليك استخدام تطبيق "Spelfie" الجديد، والذي يمنح لك هذه الفرصة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن التطبيق الذي جاء بمسمى ""Spelfie يتيح لمستخدمه التقاط صورة شخصية له من الفضاء، وذلك في الوقت المحدد الذي تلتقط فيه كاميرا الأقمار الصناعية موقعه من الفضاء.

وأضافت الصحيفة، أن التطبيق يلتقط الصور من على بعد 400 ميل فوق الأرض باستخدام كاميرات الأقمار الصناعية، حيث يوفر لك التصوير ولكن خلال حدث كبير يفيد البيئة أو الرياضة.

ويحتاج مستخدم التطبيق النقر على الفعالية التي يحضرها، وعندما يتواجد في المكان، يلتقط صورة لنفسه في الوقت الذي يلتقط فيه القمر الصناعي صورته. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، يرسل التطبيق له صورة سيلفي من الفضاء بعد إعدادها.

وتم الكشف عن أول صورة شخصية في العالم مأخوذة من الفضاء في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية، خلال هذا الأسبوع المنصرم.
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