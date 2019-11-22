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توك شو

سهير شلبي: عبد الحليم حافظ كان فتى أحلامي.. فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 03:43 م
سهير شلبي
سهير شلبي
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توك شو
قالت الإعلامية الكبيرة سهير شلبي إنها منذ الطفولة وهي تحب الإعلام، مؤكدة أنها كانت مذيعة المدرسة التي تقدم النشرة الصباحية، وكانت رئيس فرقة التمثيل.

وأضافت، سهير شلبي، خلال حوارها ببرنامج « أخبار مصر» المذاع على التليفزيون المصري، تقديم الإعلامي، أيمن عدلى، أن مراحل الدراسة الجامعية كانت جميلة بالنسبة لها، لافتة إلى أن الحياة الجامعية فى الماضي اختلفت عن الوضع الحالى والجميع كان يحب بعضه.

وأشارت سهير شلبي، إلى أنها تخرجت من الجامعة فى عمر 20 عامًا، وبعد ذلك خضعت لمسابقة فى المجال الإعلامي، ونجحت.

وأوضحت سهير شلبي، أنها بدأت فى المجال الإعلامي بالحديث عن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ودخلت فى حالة من الضحك قائلة: " عبد الحليم كان فتى أحلامي".

وأكدت، سهير شلبي، أنها عاشت سنوات طويلة فى المجال الإعلامي، والآن تتجه للتمثيل.
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