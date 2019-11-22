مستثمر عالمي يهنئ المصريين على قيادتهم الحكيمة.. فيديو

أكد المستثمر العالمي في مجال الطاقة المتجددة، كريس أنتونيو بولوس، أن قاره أفريقيا أرض واعدة، لما فيها من موارد طبيعية هائلة ومتنوعة، كالطاقة الشمسية، والرياح، موضحا أن هناك إمكانيات تساعد القارة الأفريقية أن تتخطى المستحيل.



وأشار كريس، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "أفريقيا 2019" في دورته الرابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن هناك تحولا جذريا في استخدام التكنولوجيا بالقارة الأفريقية سوف يساعد في الفترة القادمة في شتى المجالات الاستثمارية.



وهنأ كريس مصر على قيادتها العظيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهتم بقطاع الطاقة المتجددة، وسوف يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة.



وتقام فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار « استثمر فى إفريقيا 2019».



ويستعرض مؤتمر استثمر فى إفريقيا 2019 عددا من المشروعات الكبرى لتعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين الدول الإفريقية ولاسيما فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتصنيع والتطوير التكنولوجي.