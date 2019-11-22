ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستثمر عالمي يهنئ المصريين على قيادتهم الحكيمة.. فيديو

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:04 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أكد المستثمر العالمي في مجال الطاقة المتجددة، كريس أنتونيو بولوس، أن قاره أفريقيا أرض واعدة، لما فيها من موارد طبيعية هائلة ومتنوعة، كالطاقة الشمسية، والرياح، موضحا أن هناك إمكانيات تساعد القارة الأفريقية أن تتخطى المستحيل.

وأشار كريس، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "أفريقيا 2019" في دورته الرابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن هناك تحولا جذريا في استخدام التكنولوجيا بالقارة الأفريقية سوف يساعد في الفترة القادمة في شتى المجالات الاستثمارية.

وهنأ كريس مصر على قيادتها العظيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهتم بقطاع الطاقة المتجددة، وسوف يجعل مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وتقام فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار « استثمر فى إفريقيا 2019».

ويستعرض مؤتمر استثمر فى إفريقيا 2019 عددا من المشروعات الكبرى لتعزيز التنمية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى بين الدول الإفريقية ولاسيما فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتصنيع والتطوير التكنولوجي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح الرئيس السيسي مؤتمر أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية اليوم يتصدر عناوين الصحف

مشروعات كبرى للتنمية .. انطلاق منتدى إفريقيا 2019 بحضور السيسي بعد قليل

مؤتمر أفريقيا 2019 يبدأ بفقرة موسيقية بمشاركة فنانين من القارة الأفريقية.. فيديو

بث مباشر.. فعاليات مؤتمر أفريقيا 2019 من العاصمة الإدارية

وزيرة الاستثمار: إفريقيا بها فرص هائلة

سحر نصر: تحقيق التنمية يتطلب التوجه للتحول الرقمي

ترشيحاتنا

تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مواجهة كوت ديفوار بـ نهائي أمم إفريقيا

لاعبو منتخب مصر يدخلون استاد القاهرة بأقنعة مسلسل "la Casa De Papel "

بـ ملابس كاجوال .. لقطة رومانسية لـ عمر السعيد مع زوجته

لا يتذكر سواه .. إيراني يعاني الزهايمر يزور مدفن فريد الأطرش | شاهد

غانا تتعادل مع جنوب أفريقيا في الوقت القاتل.. فيديو

شاهد.. إلهام شاهين أول الحاضرين في جنازة شقيقة فيفي عبده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمد الله على السلامة | أول ظهور لـ الخطيب في الأهلي بعد العودة من فرنسا

تعرف على سيارة رونالدينيو الجديدة من معرض الرياض للسيارات | صور

لافتة إنسانية| الجماهير المصرية تحتفل مع لاعبي جنوب أفريقيا بالتأهل لـ طوكيو 2020