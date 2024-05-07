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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد قطري يزور القاهرة لاستئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل

ارشيفي
ارشيفي

يتوجّه وفد قطري اليوم إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة «حماس» بوساطة قطرية-مصرية-أميركية مشتركة من أجل التوصل إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبدوره؛ ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان، إنّ الوفد القطري يتوجّه صباح الثلاثاء إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين.

وأعرب عن آماله بأن  أنّ يتم التوصّل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع.

وأكّد الأنصاري في بيانه أنّ حماس أرسلت للوسطاء ردّاً على مقترحاتهم التي طرحوها على إسرائيل والحركة بشأن الهدنة وأنّ الردّ يمكن أن يوصف بالإيجابي. 

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