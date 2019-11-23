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اقتصاد

جهاز تنيمة المشروعات: خدمات تدريبية مجانية للشباب على إقامة المشاريع

السبت 23/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الخدمات التدريبية التي يقدمها الجهاز متاحة لكافة الشباب الراغب في إقامة مشروع صغير أو أصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطوير قدراتهم الإدارية وأن كافة الخدمات التدريبية التي يقدمها الجهاز مجانية ولا يشترط علي المتدربين ان يحصلوا علي خدمات الجهاز التمويلية.

وأضافت نيفين جامع، أن هذه البرامج التدريبية تؤهل الشباب لتنفيذ وإدارة المشروعات الصغيرة وتساعدهم في توليد الأفكار الابتكارية وتحويلها الى مشروعات خاصة بهم وأيضا اكسابهم مهارات في العديد من المجالات الإدارية مثل المحاسبة و التسويق و استخدام الكومبيوتر، بالإضافة الى برامج متخصصة في رفع جودة المنتجات والتصدير.

واوضحت أن البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز تضع في اولوياتها رفع قدرات المرأة و تأهيلها لتنفيذ وادراة مشروعات صغيرة او متناهية في الصغر وأيضا تدريب وتأهيلذوي الاحتياجات الخاصة علي مختلف الحرف اليدوية والانشطة التي تلائم ظروفهم لإدماجهم في المجتمع وواتاحة فرص عمل مناسبة لظروفهمبما يساهم فى توفير حياة كريمة لتلك الفئة العزيزة من ابناء المجتمع.
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