بسبب فضيحة السيارة الخارقة.. إيلون ماسك يفقد 768 مليون دولار من ثروته

تراجعت ثروة الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لتصنيع السيارات، بعد الموقف المحرج الذي تعرض له يوم الخميس، حيث تحطمت سيارة أمام الجميع كان يختبرها على أساس أنها سيارة خارقة.



ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فقد خسر إيلون من ثروته 768 مليون دولار، بعدما قدم عرضا لسيارة جديدة كهربائية من إنتاج شركة تسلا باعتبار أنها خارقة ولا تتحطم، ولكنه فور أن ألقى عليها حجرا تحطم الزجاج الخاص بها، ما وضعه في مأزق محرج أمام الجميع.



كان إيلون يحاول إظهار قوة السيارة الجديدة، ولكن الأمر تحول إلى فضيحة عامة للشركة ووصفه الكثير بالدعاية الكاذبة والمضللة، مما أثر على قيمة أسهم الشركة والتي انخفضت بمقدار 6%، الأمر الذي أثر على صافي الربح أمس بخسارة ضخمة قدرها 768 مليون دولار في يوم واحد.



وكان إيلون كتب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قبل تقديمه لعرض اختبار السيارة: "إنها سيارة ضد الرصاص حتى لو أصابها طلقات نارية من مسدس عيار 9 ملم"، ولكن فور أن ألقى عليها الكرة المعدنية تحطمت.



تحول العرض من إبهار للحضور إلى عرض كوميدي، حيث ضحك كل الموجودين على المزايا غير الموجودة الذي يقدمها ماسك، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يخسر فيها ماسك مبالغ ضخمة، فسبق وخسرت شركة تسلا 6% من قيمة أسهمها منذ عام عندما دخن الماريجوانا على الهواء خلال أحد المقابلات الإعلامية.