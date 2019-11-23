لقاء بين الكنائس الأرثوذكسية حول "الألحان والترانيم" بحضور الأنبا رافائيل .. صور

أقيم بالكنيسة المرقسية الكبرى بكلوت بك لقاء العائلة الأرثوذكسية الشرقية، حيث تمت مناقشة موضوع "الألحان الترانيم بين الكنائس المختلفة".



شهد اللقاء، الذي حضره صاحبا النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والمطران أشود "ممثل الكنيسة الأرمينية".



تشارك ممثلي الشقيقات من كنائس العائلة الأرثوذكسية الشرقية في الألحان بمختلف اللغات التقليدية للكنائس، وهي اللغات القبطية، والسريانية، والأرمينية، والأمهرية "الكنيسة الإثيوبية"، والتجرينية "الكنيسة الإريترية"، بالإضافة إلى اللغة العربية التي يشترك فيها أبناء البلاد الناطقة بالعربية، ولغة الجيز التي تشترك فيها الكنيستان الإثيوبية والإريترية.



وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، حفل تخريج ثلاث دفعات من المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية من عام ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٩.



وسلم البابا تواضروس شهادات التخرج للخريجين، البالغ عددهم ٣٧٥ خريجا من بينهم ١٦٩ كاهنًا إلى جانب ٢٠٦ من قيادات الخدمة وأعضاء مجالس الكنائس بسبع ايبارشيات.